Еще эротичнее: Нюша в ответ на критику хейтеров опять показала тугие бедра в пенной ванне

Певица Нюша подверглась хейтерской атаке за дерзкую фотосессию в пенной воде. Будучи на Мальдивах, артистка сделала несколько эротичных кадров в ванне отельного номера, возлежа в пене и цветочных лепестках. При этом звезда не была обнаженной, она примерила леопардовый купальник.

Тем не менее, пользователи Сети обрушились на нее с претензиями в духе: «Ты же мать». Кроме того, комментаторы высмеяли антураж, назвав лепестки «луком» и «картошкой». В ответ на эти высказывания певица опять выложила в свой Instagram кадр из ванны, украсив фото крупными нарисованными цветами и лучами вокруг головы, напоминающими нимб. Что ж, смелости Анне не занимать.

Отметим, что муж артистки бизнесмен Игорь Сивов поддерживает жену в ее секси-фотосессиях, отвечая злопыхателям, дескать, его возлюбленной есть что показать. Он уверен, что наличие маленькой дочки Симбы никак не должно влиять на желание его избранницы проявить себя.

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