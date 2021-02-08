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Звездный гость

Дизайнер рассказал, как должен выглядеть семейный склеп Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище

По слухам, Примадонна уже приобрела там несколько участков.

Дизайнер рассказал, как должен выглядеть семейный склеп Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище
Алла Пугачева. Фото: Globallookpress.com

Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева, по слухам, приобрела несколько участков на престижном Кузьминском кладбище. Стоимость за квадратный метр там доходит до пяти миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Вензель на доме Аллы Пугачевой
Вензель на доме Аллы Пугачевой. Фото: кадр из шоу «Звезды сошлись»

По слухам, Алла Пугачева хочет возвести там в будущем фамильный склеп. Естественно, что и сама звезда, которой сейчас 71 год, хочет в будущем покоиться на Кузьминском кладбище.

Между тем один из дизайнеров, пожелавший остаться неизвестным, в эфире программы рассказал, как должен выглядеть семейный склеп Пугачевой. «Если это будет фамильный склеп, то там должен быть использован герб или вензель с буквами «АБ». Такой же вензель находится на доме Аллы Борисовны», — заметил дизайнер.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми живет сейчас в деревне Грязь. Несколько лет назад юморист построил там шикарный замок для родных людей и любимой жены.

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