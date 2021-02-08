Дизайнер рассказал, как должен выглядеть семейный склеп Аллы Пугачевой на Кузьминском кладбище

По слухам, Примадонна уже приобрела там несколько участков.

Примадонна отечественной эстрады певица Алла Пугачева, по слухам, приобрела несколько участков на престижном Кузьминском кладбище. Стоимость за квадратный метр там доходит до пяти миллионов рублей. Об этом было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

По слухам, Алла Пугачева хочет возвести там в будущем фамильный склеп. Естественно, что и сама звезда, которой сейчас 71 год, хочет в будущем покоиться на Кузьминском кладбище.

Между тем один из дизайнеров, пожелавший остаться неизвестным, в эфире программы рассказал, как должен выглядеть семейный склеп Пугачевой. «Если это будет фамильный склеп, то там должен быть использован герб или вензель с буквами «АБ». Такой же вензель находится на доме Аллы Борисовны», — заметил дизайнер.

больше по теме Алла Пугачева выделила два миллиона рублей из личных средств на памятник Владимиру Шаинскому Великий композитор ушел из жизни в декабре 2017 года.

Напомним, что Алла Пугачева вместе с мужем телеведущим Максимом Галкиным и детьми живет сейчас в деревне Грязь. Несколько лет назад юморист построил там шикарный замок для родных людей и любимой жены.

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