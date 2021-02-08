«Счастливая!»: дочь Валерии с месячной племянницей Селин на руках призналась ей в любви

Певица Шена часто бывает в гостях у младшего брата, который совсем недавно стал отцом замечательной малышки.

Знаменитая певица Валерия – трижды мама. У звезды от брака с продюсером Александром Шульгиным родилось двое сыновей и дочь. И совсем недавно самый младший из наследников, 22-летний Арсений, сделал ее бабушкой. 1 января на свет появилась дочка Селин, которую ему подарила молодая жена Лиана.

Внучка Валерии радует собой не только маму с папой. Очень часто племянницу навещает тетя, 27-летняя дочь певицы Шена (прежнее имя девушки — Анна). Девушка души не чает в Селин и признается:

«Счастливая тетя Шена. Жизнь полна чудес и Селин тому подтверждение! Необъяснимая космическая любовь!», — подписала фотографии с малышкой тетя.

На кадрах Шена нежно держит в объятиях крошечную племянницу и цветет от счастья. К слову, после рождения Селин новоиспеченная тетя признавалась, что готова к материнству.

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