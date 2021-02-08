«Четыре сыночка и лапочка-дочка»: звездный адвокат Анатолий Кучерена в пятый раз стал папой

Звездный адвокат Анатолий Кучерена сообщил в своем микроблоге о радостном известии для его семьи. Он в пятый раз стал отцом.

«Вот уже 5 дней я прибываю в статусе отца пятерых детей. 02.02 родился мой четвертый сын Михаил. Как в том стихотворении: четыре сыночка и лапочка-дочка. Спасибо моей любимой жене за мое счастье!» — поведал мужчина.

Анатолий, по данным «Википедии», в настоящий момент женат второй раз. Также был гражданский союз с Ольгой Майдан, которая родила ему дочь Анастасию. Первая супруга подарила адвокату сына.

Кучерена отлично ладит со своими бывшими возлюбленными, близок со всеми детьми, ведет активный образ жизни, увлекается шахматами и горными лыжами. Написал роман «Время спрута», права на экранизацию которого несколько лет назад приобрел Оливер Стоун.

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