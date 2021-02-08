Участок с крестом, скромная табличка: как выглядит могила «Будулая» Михая Волонтира в Кишиневе

Родные всенародного любимца актера Михая Волонтира не торопятся ставить памятник на его могиле на Армянском кладбище столицы Молдавии Кишинева. Хотя с его смерти прошло уже больше пяти лет. Об этом было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

На кладбище у Волонтира ничем не примечательный участок с крестом. Скромная табличка. Семья «Будулая» не хочет ставить памятник на свои деньги. Родные ждут помощи государства.

«Мы все когда-то уйдем. Хотелось, чтобы о нас вспоминали родные на могиле, которая все-таки должна выглядеть прилично», — отметила, увидев могилу Волонтира, актриса Людмила Поргина.

Подруга Волонтира заслуженная артистка Светлана Тома со своей стороны заметила: «Вдова у Волонтира — затворница. Она живет в Бельцах в Молдавии. Там его театр. Он герой не только этого города, но и всей страны. У него еще есть дочь. Она тоже затворница. У них очень странная позиция», — заметила актриса.

Напомним, что в свое время из-за диабета Михай Волонтир почти ослеп. В 2012 году ему был поставлен страшный диагноз рак мочевого пузыря. Умер он в 2015 году.

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