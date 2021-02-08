«Искусство соблазнения»: Седокова оголила пышный бюст, облачившись в топ на бретелях

Осенью прошлого года певица Анна Седокова выпустила свою вторую книгу — «Я сильная. Я справлюсь», в которой решила рассказать всю правду о своей жизни. Ранее артистка уже занималась писательским мастерством. Десять лет назад вышла первая ее книга под названием «Искусство соблазнения».

Соблазнять Аня, конечно, умеет. О чем каждый раз доказывает, публикуя откровенные фотографии в своем микроблоге. На этот раз она разместила кадры, на которых позировала в черном топе на тонких бретелях, блеснув своими пышными формами.

Напомним, что в сентябре прошлого года у Седоковой случилось одно из главных событий. Она в третий раз вышла замуж. Избранником стал баскетболист Янис Тимма.

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