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«Зачем так?»: Савельева показала натуральную грудь во всей красе в бикини без пуш-ап

Звезда не стала следовать моде и менять свою внешность.

«Зачем так?»: Савельева показала натуральную грудь во всей красе в бикини без пуш-ап
Саша Савельева. Фото: Global look press.

В то время, как многочисленные инстакрасавицы все больше увлекаются модой на объемные формы, певица Саша Савельева настойчиво остается собой.

Многим звезда запомнилась еще по первой «Фабрике звезд» 2002-го года. С тех пор она практически не изменилась: та же стройная фигура, те же роскошные волосы. Губы, грудь и бедра певицы тоже остались прежними.

Судя по всему, артистка гордится своей естественной красотой и грациозностью. Фан-аккаунт звезды обнародовал ее фото в бирюзовом бикини без пуш-ап, где она продемонстрировала зону декольте во всей красе. Нужно сказать, что снимок получил разную реакцию пользователей, однако большинство все-таки сошлось во мнении, что натуральность важнее объемов.

Саша Савельева
Саша Савельева. фото: instagram.com/sasha_savelieva

«Саша, какая вы молодец, что остаетесь собой! Красавица!», «Зачем так фотографироваться? Совсем плоской получилась. Нужно было вперед немного наклониться, тогда бы объемы были», «Ох, какая львица!», «Купальник какой-то не очень удачный, я бы лиф заменила точно», «Хрупкая и нежная, мы вас обожаем», «Вот она – истинная красота!», «Очень томное и эротичное фото. Саша, так держать», «Огонь!» — откликнулись пользователи Сети.

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