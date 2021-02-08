«Зачем так?»: Савельева показала натуральную грудь во всей красе в бикини без пуш-ап

В то время, как многочисленные инстакрасавицы все больше увлекаются модой на объемные формы, певица Саша Савельева настойчиво остается собой.

Многим звезда запомнилась еще по первой «Фабрике звезд» 2002-го года. С тех пор она практически не изменилась: та же стройная фигура, те же роскошные волосы. Губы, грудь и бедра певицы тоже остались прежними.

Судя по всему, артистка гордится своей естественной красотой и грациозностью. Фан-аккаунт звезды обнародовал ее фото в бирюзовом бикини без пуш-ап, где она продемонстрировала зону декольте во всей красе. Нужно сказать, что снимок получил разную реакцию пользователей, однако большинство все-таки сошлось во мнении, что натуральность важнее объемов.

«Саша, какая вы молодец, что остаетесь собой! Красавица!», «Зачем так фотографироваться? Совсем плоской получилась. Нужно было вперед немного наклониться, тогда бы объемы были», «Ох, какая львица!», «Купальник какой-то не очень удачный, я бы лиф заменила точно», «Хрупкая и нежная, мы вас обожаем», «Вот она – истинная красота!», «Очень томное и эротичное фото. Саша, так держать», «Огонь!» — откликнулись пользователи Сети.

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