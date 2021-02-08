«Момент силы»: Нюша подразнила сочными бедрами, эффектно вынырнув из воды

Нюша наслаждается отдыхом на Мальдивах. Со своими фанатами они делится яркими моментами отпуска, показывая и красивую природу островов и свою сногсшибательную фигуру. На этот раз в микроблоге певица разместила фото, на котором позировала в «цветочном» бикини, обнажив свои сочные бедра.

«Момент силы – сейчас», — подписала кадр Нюша.

Напомним, что недавно Нюша выпустила свой третий альбом под названием Solaris Es. Он стал третьим за всю творческую карьеру артистки и первым за последних шесть лет. Предыдущий — «Объединение» появился в 2014 году, после чего Нюша вышла замуж, родила дочь и решила вернуться на сцену.

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