Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

«Момент силы»: Нюша подразнила сочными бедрами, эффектно вынырнув из воды

Артистка отдыхает на Мальдивах.

«Момент силы»: Нюша подразнила сочными бедрами, эффектно вынырнув из воды
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha

Нюша наслаждается отдыхом на Мальдивах. Со своими фанатами они делится яркими моментами отпуска, показывая и красивую природу островов и свою сногсшибательную фигуру. На этот раз в микроблоге певица разместила фото, на котором позировала в «цветочном» бикини, обнажив свои сочные бедра.

Нюша
Нюша. Скриншот: instagram.com/nyusha_nyusha

«Момент силы – сейчас», — подписала кадр Нюша.

Напомним, что недавно Нюша выпустила свой третий альбом под названием Solaris Es. Он стал третьим за всю творческую карьеру артистки и первым за последних шесть лет. Предыдущий  — «Объединение» появился в 2014 году, после чего Нюша вышла замуж, родила дочь и решила вернуться на сцену.

Смотрите также:

Тэги

Новости googleНюшаНюша и Игорь СивовНюша новые фотоНюша последние новости