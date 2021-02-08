Леди в черном: Устинья Малинина запечатлелась в платье плиссе с епископским рукавом

20-летняя дочь Александра Малинина Устинья учится на отделении оперного пения в Королевской академии музыки в Лондоне. Помимо бесспорного таланта девушка обладает невероятной красотой и чувством стиля. Ее наряды давно отмечены отечественным глянцем как одни из самых интересных, а сама звездная наследница не раз появлялась на страницах модных журналов.

Устинья активно ведет микроблог, где рассказывает о своих музыкальных достижениях, делится размышлениями на разные темы, а также публикует стритстайл-образы, выгуливая на улицах Лондона стильные наряды. На этот раз девушка позировала вместе с одногруппником, который часто аккомпанирует ей на фортепиано.

«Усти @ustinya_malinina_official — мой очень хороший друг и первый друг, которого я встретил в колледже. Это удивительное сопрано с прекрасной душой!», — написал однокурсник об Устинье.

Девушка на снимке с товарищем позировала в черном платье с плиссированной юбкой и епископскими рукавами. Многие подписчики юноши заметили, как красива его одногруппница.

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