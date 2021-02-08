Деревянный крест, кругом снег: как выглядит могила Сенчиной на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга

Родные певицы и актрисы Людмилы Сенчиной не торопятся ставить памятник на ее могиле. Об этом было рассказано в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ.

Людмила Сенчина похоронена на Смоленском кладбище Санкт-Петербурга. Народная артистка ушла из жизни три года назад, но на ее могиле по-прежнему стоит скромный деревянный крест. Цветы на могилу приносят только друзья и коллеги. Вдовец и единственный сын звезды здесь не появляются. В свое время они получили три квартиры в Санкт-Петербурге в качестве наследства и загородный дом. В нем сейчас поселился вдовец.

Сын актрисы Вячеслав Тимошин живет в Таиланде, а вдовец Владимир Андреев сразу после смерти Сенчиной продал одну из ее квартир. Хочет избавиться в ближайшее время и еще от одной. Причем просит за нее 50 миллионов рублей. Сам Андреев скромно замечает, что «Люся бы не поприветствовала, если бы он свои деньги потратил на ее памятник».

Вдовца в связи с этим осудил музыкант Николай Агутин. «Он спокойно живет на ее деньги и ни о чем не думает», — сказал он.

Напомним, что народная артистка Людмила Сенчина ушла из жизни в январе 2018 года. На момент смерти ей было 67 лет.

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