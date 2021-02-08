Алла Пугачева выделила два миллиона рублей из личных средств на памятник Владимиру Шаинскому

Певица Алла Пугачева выделила два миллиона рублей из личных средств на памятник композитору Владимиру Шаинскому на Троекуровском кладбище столицы. Об этом в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ сообщил сын музыканта Вячеслав Шаинский.

«Это получилось совершенно случайно. Нет худа без добра. Когда в прессе стали писать, что на могиле отца нет памятника, то Алла Пугачева чисто по-человечески отреагировала. Точная сумма неизвестна, но судя по всему, она дала примерно два миллиона рублей. Если их не хватит, то будет искать еще деньги». Вячеслав Шаинский

Как отметил Вячеслав, его отца не стало в конце декабря 2017 года.

«Мы могли поставить памятник только через полтора года. Лев Лещенко помог. Для нас все это стало неожиданно. Была договоренность, что министерство культуры выделит деньги. На Троекуровском кладбище сказали, что сразу ставить памятник нельзя. Земля должна улежаться. А потом в министерстве поменялись люди, и мы уже не стали просить у них помощи», — заметил сын Шаинского.

Напомним, что композитор Владимир Шаинский ушел из жизни в декабре 2017 года в США, где он жил последние годы. Ему было 92 года.

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