«Красота»: Николаев не сдержал эмоций, увидев нежный образ Волочковой в балетной пачке

Анастасия Волочкова поделилась в личном блоге архивными фотографиями, где она предстает совсем юной и нежной в белоснежной балетной пачке и кокошнике. Звезда сцены исполняет в этот момент номер «Русская» на музыку Петра Чайковского.

Постановка Владимира Васильева с режиссурой Федора Бондарчука некогда была показана на Красной площади. Обнародованные кадры артистка подписала хештегами: «Радость, любовь, красота». Композитор Игорь Николаев, увидев Анастасию в этом светлом образе, не смог сдержать эмоций. Свой восторг и позитивные эмоции он выразил в виде «лайка» под постом Волочковой.

Напомним, Анастасия Волочкова танцевала на сцене Мариинского и Большого театров. В настоящий момент работает над собственными проектами, в том числе, благотворительными. Один из последних – «Балерина в зазеркалье цирка».

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