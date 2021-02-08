«Это была моя мечта!»: Бондарчук похвасталась новой бирюзовой сумочкой Chanel

52-летняя светская львица Светлана Бондарчук – настоящая модница. Знаменитая блондинка знает, что сейчас в тренде, и старается составлять свои ауфиты с учетом последних тенденций. Стильный выбор модели очень часто высоко оценивают профессиональные имиджмейкеры – у Бондарчук действительно есть вкус и способность обыграть и свежо подать образ.

Блондинка часто радует себя обновками. И на этот раз она показала распаковку заветных черных коробочек Chanel, от которых трепещут сердца модниц и поклонниц бренда. Оказалось, что Светлана пополнила гардероб долгожданным аксессуаром.

«Это была моя мечта!», — доставая сумку, призналась Бондарчук. И добавила: «Но это еще не все».

Оказалось, что покупок – две. К желанной сумочке Светлана приобрела солнцезащитные очки в толстой оправе от модного бренда. Девушка тут же примерила их и, довольная обновками, даже стала пританцовывать.

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