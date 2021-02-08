«Муха может быть девочкой»: Лиза Галкина поделилась с отцом своей теорией о насекомых

Младшая наследница Аллы Пугачевой семилетняя Лиза Галкина растет смышленой девочкой. В сентябре она вместе с братом Гарри отправилась в первый класс элитной гимназии, но уже к этому времени она отлично писала, читала, владела английским и французским языками, хорошо плавала и даже знала азы кулинарии.

В аккаунте, посвященном жизни и творчеству семьи Примадонны, продемонстрировали видео из замка Галкина и Пугачевой.

В ролике можно увидеть домашние беседы артиста с отпрысками. Лиза мило объясняет брату, как правильно употреблять слово «голоден» в зависимости от рода. В какой-то момент дети замечают в комнате муху, и их внимание переключается на нее. Они вдруг задумываются, а какого же пола это насекомое. В итоге Гарри делает неожиданный вывод: «Муха – это мальчик. По виду». Сестре эти слова кажутся не убедительными, и она возражает: «Муха может быть девочкой!»

Напомним, дети появились у Максима Галкина и Аллы Пугачевой благодаря суррогатному материнству. Таким же способом родились и малыши Эммануила Виторгана, который накануне отметил 21 год совместной жизни с женой Ириной Млодик.

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