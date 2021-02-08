«Султан такую украдет!»: Климова в манящем восточном наряде эротично станцевала танец живота

Екатерина Климова – мама четверых детей, однако это никак не отражается ни на ее великолепной фигуре, ни на энергичном нраве.

43-летняя актриса известна по своей знойной роли в спектакле «Мастер и Маргарита», смело выходя на сцену в чулках и шелковой сорочке. Что говорить – фигура брюнетки позволяет это делать без стеснения. Нередко звезда демонстрирует фигуру в бикини и даже в пенной ванне.

Есть в ее арсенале и другой образ, который действует на разум мужчин просто магнетически. На шоу «1001 ночь» канала НТВ она представала в роли восточной красавицы, примерив летящий полупрозрачный костюм яркого бирюзового оттенка, который красиво оттенял ее локоны и смуглую кожу. А сейчас фан-аккаунт звезды предоставил возможность насладиться ее чарующими движениями под восточный ритм, обнародовав видео с танцем живота от Климовой.

«Султан такую украдет!», «Королева Востока!», «Неземная!», «Чаровница и волшебница», «Самая красивая женщина на свете!» — восхитились пользователи Сети, увидев эти кадры.

Смотрите также