«Куда сбежать?»: сын Валерии показал, как справляется с родительскими обязанностями

Арсений Шульгин в первый день нового года стал отцом девочки и иногда остается с малышкой, отпуская жену по делам.

Певица Валерия первой сообщила о радостном событии в своей семье. Она стала бабушкой 1 января 2021 года. Невестка Лиана подарила младшему сыну звезды, 22-летнему Арсению Шульгину дочку, которую назвали Селин.

Малышка растет не по дням, а по часам. Мама с папой прячут личико девочки от посторонних глаз, но регулярно делятся новостями о ней и ее достижениях. Молодые родители просто обожают свою кроху, а Лиана, отлучившись даже ненадолго, уже начинает сильно тосковать по наследнице.

В выходные молодая мамочка вырвалась на бьюти-процедуры и отдых. Нянчится с дочкой остался глава семьи. Он показал, как проходит его день.

«Сегодня я в роли няньки. Алекса, ты где? Первый ребенок, и второй ребенок вот тут», — показал видео с люлькой молодой отец.

Алекса – это младшая сестренка жены Шульгина. Она часто гостит у них дома. Сам Арсений, помимо присмотра за детьми, еще и усиленно работает – он успешный бизнесмен, и даже в выходные не может оторваться от дел.

«Вот так проходят мои выходные, пока Лиана сегодня по своим делам поехала. Это единственные дни выходные, когда она вообще куда-то уезжает. И работаю. Вот так вот. Куда сбежать?», — недоумевает Шульгин.

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