На стиле: Инна Маликова отметилась на Манежной площади в шубе-мешке оттенка молочного маренго

В этом сезоне очень актуальна кожа, как натуральная, так и искусственная, которую сейчас принято называть экокожей. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала.

Однако у этого трендового материала есть один недостаток, он быстро вытягивается во время носки. Чтобы этого не произошло, желательно выбирать свободные фасоны, особенно на сгибах.

Именно так поступила Инна Маликова, сестра народного артиста Дмитрия Маликова и солистка группы «Новые Самоцветы». Она выбрала широкие брюки «бананы», практически шаровары, сочетав их с пудровым свитером и не менее актуальной шубкой-мешком Тедди в молочном оттенке маренго.

В стильном виде звезда появилась в Москве на прогулке по Манежной площади в компании своей коллеги Яны Дайнеко. Обе девушки светились улыбками, которые украшали их не меньше, чем одежда.

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