«А шахмат нет?»: Бородина порадовала пасынка в день рождения подарками из ЦУМа

Звезда экрана Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым уже 5 лет. Телеведущая воспитывает от него дочку Тею. Кроме того, у них дома часто гостит сын Омарова от первого брака Омар. Мальчику накануне исполнилось 13 лет, и родители устроили ему настоящий праздник с приглашением звезд и аниматоров.

больше по теме С акцентом на загар: Бородина в день рождения пасынка выгуляла белый джемпер с необычным вырезом Телеведущая с мужем Курбаном Омаровым устроили праздник имениннику.

Бородина не осталась в стороне от праздника и приняла активное участие в вечеринке. Более того, мачеха одарила пасынка дорогими подарками из ЦУМа. Она преподнесла мальчику стильный рюкзак и панаму от премиум-бренда Off-White общей стоимостью 70 тысяч рублей.

«А шахмат нет?», — с надеждой спросил Омар, распаковывая подарок.

Бородина посмеялась над желанием пасынка: «Шахматы хотел!». Но парень недолго расстраивался. Рюкзак и головной убор подняли настроение имениннику, и он поспешил не примерить панаму.

— Ты же любишь такие?, — поинтересовалась Ксения. — Да, обожаю, — ответил довольный именинник.

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