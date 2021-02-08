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«А шахмат нет?»: Бородина порадовала пасынка в день рождения подарками из ЦУМа

Телеведущая подарила Омару Омарову рюкзак и панаму Off-White стоимостью 70 тысяч рублей.

«А шахмат нет?»: Бородина порадовала пасынка в день рождения подарками из ЦУМа
Ксения Бородина. Фото: instagram.com/borodylia/

Звезда экрана Ксения Бородина замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым уже 5 лет. Телеведущая воспитывает от него дочку Тею. Кроме того, у них дома часто гостит сын Омарова от первого брака Омар. Мальчику накануне исполнилось 13 лет, и родители устроили ему настоящий праздник с приглашением звезд и аниматоров.

Бородина не осталась в стороне от праздника и приняла активное участие в вечеринке. Более того, мачеха одарила пасынка дорогими подарками из ЦУМа. Она преподнесла мальчику стильный рюкзак и панаму от премиум-бренда Off-White общей стоимостью 70 тысяч рублей.

«А шахмат нет?», — с надеждой спросил Омар, распаковывая подарок.

 

Бородина посмеялась над желанием пасынка: «Шахматы хотел!». Но парень недолго расстраивался. Рюкзак и головной убор подняли настроение имениннику, и он поспешил не примерить панаму.

— Ты же любишь такие?, — поинтересовалась Ксения.

— Да, обожаю, — ответил довольный именинник.

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