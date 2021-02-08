Мамина модница: Навка нарядила дочку от Пескова в платье из серебристых пайеток и корону

45-летняя фигуристка Татьяна Навка – дважды мама. От первого брака с Александром Жулиным у олимпийской чемпионки есть взрослая дочь, 20-летняя Александра. Отцом второй наследницы, шестилетней Нади, является нынешний муж звезды льда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Накануне мама с дочкой отправились на день рождения к Маргарите Шор, наследнице певицы Жасмин. Девочке исполнилось 9 лет.

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День рождения дочки родители организовали в стиле TikTok-party. Приглашенные гости стали настоящими звездами – они выходили на сцену и, представляемые ведущим, дефилировали, демонстрируя свои наряды.

Навка нарядила наследницу в серебристое платье из пайеток, белые гольфики и туфли в тон. Голову девочки украсила корона. Надя Пескова вышла на сцену за ручку со своей младшей двоюродной сестренкой Дашей. Маленькие звездочки вечеринки покрасовались перед публикой.

Сама Татьяна Навка выбрала для детского праздника алое платье в горошек, декорированное рюшами на манжетах и юбке.

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