Игриво и стильно: Татьяна Навка появилась на дне рождения дочки Жасмин в алом платье в горошек

В семье певицы Жасмин 7 февраля отмечали радостное событие. Дочке звезды от бизнесмена Илана Шора Маргарите исполнилось 9 лет. По такому случаю мама с папой устроили имениннице настоящее торжество с приглашением товарищей девочки, а также родных, близких и друзей семьи.

больше по теме Навка стильно обыграла трикотажный костюм, заправив джогеры в ботинки Фигуристка приняла участие в Специальной Олимпиаде Зимних видов спорта в Казани.

Среди приглашенных гостей отметилась и фигуристка Татьяна Навка с дочкой от Дмитрия Пескова Надей. Фигуристка давно дружит с певицей, они часто встречаются и проводят вместе семейные и календарные праздники.

Олимпийская чемпионка для именин нарядилась в алое платье в горошек, декорированное рюшами на манжетах и юбке. Звезда льда поздравила подругу:

«С днем рождения доченьки», — подписала совместный кадр с Жасмин Навка.

Праздник получился грандиозным и веселым. Пели звезды шоу-бизнеса, дорогие гости танцевали, а виновница торжества получала подарки и купалась во всеобщем внимании.

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