«Солнечные лучики поцеловали»: Нюша в бикини-бандо показала «ложбинку греха»

Певица с мужем и детьми отдыхает на Мальдивах.

Этой зимой многие звезды отечественного шоу-бизнеса отправились отдыхать на Мальдивы. Новый год отметила на райском острове певица Ольга Бузова с бойфрендом Давидом Манукяном. Там пара даже провела свадебную церемонию, которая, правда, не имеет юридической силы. Но эффектные кадры облетели Интернет.

На Мальдивы отправилась и певица Нюша с мужем Игорем Сивовым, дочкой Симбой и младшим пасынком. С побережья океана звезда делится летними снимками, иногда слишком горячими, что поклонники не могут сдержать эмоций в комментариях.

«Впервые обнаружила, что у меня тааак много веснушек! А вы как считаете: веснушки секси/вери секси?», — спросила фанатов звезда.

При этом Нюша позировала для селфи в бикини. Лиф-бандо эффектно подчеркнул упругую грудь звезды, а «ложбинку греха» в декольте певица скромно прикрыла рукой.

«Природная красота, солнечные лучики поцеловали», «Вери секси», «Красивая», «Ню, как всегда очень красивая», «Суперская», «Вам все к лицу», — пишут фолловеры.

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