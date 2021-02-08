С акцентом на загар: Бородина в день рождения пасынка выгуляла белый джемпер с необычным вырезом

Ксения Бородина уже 5 лет счастлива в браке с бизнесменом Курбаном Омаровым. Помимо совместной наследницы, дочки Теоны, у обоих супругов есть дети от предыдущих браков. Накануне сыну Курбана Омару исполнилось 13 лет. По этому случаю отец устроил имениннику настоящий праздник с приглашением аниматоров, выступлениями звезд и праздничным тортом.

На день рождения пасынка Бородина облачилась в стильный белый джемпер с необычным вырезом. Девушка недавно вернулась из отпуска в Дубае, где успела неплохо загореть. И светлая одежда эффектно подчеркнула бронзовый оттенок кожи Ксении.

Дополнили образ телеведущей кожаная мини-юбка и стильная сумочка Dior через плечо. В качестве обуви Бородина предпочла любимые ботинки Prada белого цвета на массивной подошве.

К слову, у самой Ксении подрастает 11-летняя дочка от первого брака с бизнесменом Юрием Будаговым Маруся. Девочка растет настоящей умницей и красавицей, которой мама очень гордится.

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