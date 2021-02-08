Стильная болельщица: Рудковская в воздушном платье с блестками поддержала Трусову на соревнованиях

Продюсер отправилась на выступления фигуристов со старшим сыном от Плющенко.

В первые выходные февраля в Москве впервые прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию. Подопечные Евгения Плющенко – в числе фаворитов соревнований. И поддержать их отправилась не только вся команда олимпийского чемпиона, но и члены его семьи.

Продюсер Яна Рудковская с сыном Сашей отметилась в числе болельщиков на трибунах. Она активно поддерживала Сашу Трусову, подопечную своего супруга.

Светская львица выгуляла воздушное платье с блестками цвета айвори. Утонченности образу добавил жакет в тон и перчатки в сеточку. Запечатлевшись с сыном, она подписала снимок:

«Вся жизнь — борьба», — гласит подпись.

Рудковская, к слову, помогала мужу в строительстве крытой ледовой арены в Подмосковье. Более того, для одаренных фигуристов они с Плющенко воздвигли «деревню» — несколько уютных домиков для постоянного проживания спортсменов.

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