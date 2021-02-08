«Отметил второй день рождения»: Пригожин в инвалидном кресле рассказал о своей болезни

59-летний продюсер несколько недель боролся за жизнь и был на грани.

Продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия с прошлого года обосновались в Дубае. Здесь у них по плану – не только отдых, но и работа: артистка записала новую песню и сняла на нее клип, а также выступила с несколькими концертами. Но благополучие оказалось только одной стороной медали.

Оказалось, что в Дубае Пригожин и Валерия заболели коронавирусом. Об этом сообщил сам продюсер у себя в микроблоге. Он подчеркнул, что жена перенесла CoViD-19 легко и без последствий, а ему буквально пришлось бороться за жизнь.

«Несколько дней назад я отметил свой второй день рождения, — рассказал Пригожин, победив коронавирус. — Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. 8 дней ада, но благодаря грамотному лечению и поддержке родных и близких и друзей, я выжил и сегодня пишу эти строки».

Первую неделю болезни Пригожин чувствовал себя хорошо, и даже казалось, что она начала отступать. Но вдруг продюсер резко стал задыхаться. Его госпитализировали, подключили к кислороду. В организме муже Валерии произошел цитокиновый шторм.

Пригожин поделился фотографиями из госпиталя, на которых он в инвалидном кресле с кислородным баллоном. Усилия врачей и борьба за жизнь принесли свои плоды – продюсер пошел на поправку.

«Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, что как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе —все суета», — признался Пригожин.

К слову, Пригожин заметил, что с самого начала пандемии коронавируса они с женой неукоснительно соблюдали все меры предосторожности. Однако, болезнь все-равно настигла их.

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