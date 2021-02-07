Женщина-вамп: Пелагея в черном брючном костюме и блузе из органзы предстала на съемках КВН

Певица Пелагея уже не раз была членом судейской коллегии на КВН, каждый раз поражая своими образами не только поклонников игры в зале, но и многомиллионную публику, которая следит за происходящим на экране.

На этот раз на Первом канале Пелагея в числе других звездных коллег оценивала команды, сразившиеся в «Кубке чемпионов».

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Для появления на публике певица выбрала элегантный и вместе с тем невероятно смелый и даже дерзкий образ. Пелагея облачилась в черный брючный костюм. Жакет с укороченным рукавом плотно облегал стройный стан блондинки, а надетая под него блуза из органзы позволяла рассмотреть тело и черный бюстгальтер вокалистки. Пелагея, судя по всему, осталась очень довольна своим нарядом, в котором чувствовала себя гармонично и уверенно. Образ женщины-вамп одни подписчики Пелагеи нашли уместным, другие же сочли вызывающим.

«Как же я люблю такие дерзкие, смелые образы. Вам очень идет!», «Какая вы красавица, образ бесподобный», «Пелагея Сергеевна, вы невероятны», «Вы очень элегантны и фантастически красивы», — делают комплименты певице ее фанаты.

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