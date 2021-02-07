Папа бесподобный: Тигран Кеосаян устроил целый спектакль, чтобы покормить годовалую дочку

Журналистка Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян уже восемь лет вместе. За это время у пары родилось трое детей – две дочери и сын. Младшая наследница звездного семейства, годовалая Маро еще не умеет есть самостоятельно. Вероятно, в будни дни заботы о малышке берут на себя бабушки – мамы Маргариты и Тиграна, которые живут в большом доме вместе с детьми и внуками.

А в свободное время родители предпочитают сами заниматься воспитанием наследников. Так, в воскресный день Тигран Кеосаян сам покормил годовалую Маро. Причем, режиссер устроил целый спектакль с запуском «самолетиков». Восхищенной Маро ничего не оставалось делать, как послушно открывать рот, чтобы «лайнеры» могли «совершить посадку». Забавным видео в Instagram поделилась Маргарита Симоньян.

«Папа и Маро», — подписала ролик журналистка.

В Сети на него отреагировали с восторгом.

«Папа бесподобный!», «Папа и дочка – картинка, на которую можно смотреть вечно», «Если ваши дети плохо кушают, значит, это вы мало пляшете», «Тигран классный папа! Дай бог вам всем здоровья», — высказываются поклонники звездной семьи.

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