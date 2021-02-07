«Дождаться правнуков»: Ольга Бузова раскрыла правду о состоянии тяжело больной бабушки

Некоторое время назад поющая телеведущая Ольга Бузова делилась тревожными новостями о здоровье своей 82-летней бабушки Аллы Тимофеевны. Пожилая женщина разболелась, а поскольку она живет в Литве, оказаться рядом с ней оперативно возможности у родных не было. Мама Ольги Бузовой через какое-то время добилась разрешения на поездку в другую страну, чтобы поддержать свою маму. Из-за болезни родительницы Ирина Александровна даже пропустила праздник, который Ольга Бузова устраивала в честь своего 35-летия.

К этому моменту самое страшное уже позади. Ирина Александровна вернулась из Литвы и даже навестила дочерей Анну и Ольгу, живущих в Москве. Эти выходные звездные сестренки провели в компании своей мамы. Ольга Бузова рассказала, что бабуля пошла на поправку.

«Бесценное время с мамой. Вернулась от бабушки. Нашими молитвами, ее желанием жить и желанием дождаться правнуков она потихонечку идет на поправку. Мамуль, я тебя очень люблю», — написала в Instagram Ольга Бузова.

Напомним, ранее теледива рассказывала, что у ее бабушки Аллы Тимофеевны подозревают онкологическое заболевание.

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