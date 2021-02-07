«Мальчики проводят время отдельно»: Дмитрий Шепелев улетел от беременной Екатерины Тулуповой

Впереди у первоклассника Платона Шепелева целая неделя зимних каникул. Звездный папа Дмитрий Шепелев решил воспользоваться случаем и провести несколько дней вдвоем с сыном. Отец и его наследник улетели на горнолыжный курорт. Куда именно, Дмитрий Шепелев предпочел не уточнять. Но можно предположить, что это территория России, поскольку Европейские трассы закрыты для посещения из-за коронавируса.

Судя по всему, беременная избранница Дмитрия Шепелева Екатерина Тулупова и ее дочка компанию парням не составили. Телеведущий четко дал понять, что отдых проведет только с Платоном.

«Оказалось, правило, что иногда мальчики проводят время отдельно, а девочки по своей программе отдельно — это отличная идея. Так и поступили. Впереди мужской «уикенд» папа и сын. Завтра в школу? Нет, не слышали», — написал Дмитрий Шепелев в Instagram.

Пост он сопроводил фото, на котором запечатлел себя и Платона стоящими на сноуборде.

Напомним, несколько дней назад Дмитрий Шепелев сообщил о беременности своей возлюбленной Екатерины Тулуповой. Прибавление в семье ожидается уже очень скоро.

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