«Что говорит бабушка?»: резко похудевший Дава произвел впечатление на судей шоу «Танцы со звездами»

В это воскресенье, 7 февраля, Давид Манукян вышел на паркет шоу «Танцы со звездами» впервые без тугой повязке на руке, которую носил после травмы. Вместе с партнершей Дарьей Палей он исполнил танго, разрушив привычное амплуа весельчака. В этом танце Дава был сосредоточен, серьезен и даже драматичен, что отметили судьи.

«В жизни я не всегда веселый бываю, моменты сложные, мы все люди, все грустим, — сказал Давид Манукян после выступления. — На прошлой передаче нам поставили низкие оценки, это был вызов для нас, мы его приняли. Мы должны были доказать, что можем лучше».

От зрителей, судей и ведущего проекта Андрея Малахова не укрылось, как заметно похудел Давид Манукян.

«Что говорит бабушка, Дава, как она вообще терпит, что тебя становится все меньше?» – поинтересовалась у участника проекта член жюри Дарья Златопольская.

Тот дал понять, что он сосредоточен на проекте и главное для него сейчас – это результат.

«Я на строгой диете и уже скинул шесть килограммов. Несмотря на запрет врачей, мы много тренируемся с Дашей, чтобы удивлять поклонников на паркете», — заключил Давид Манукян.

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