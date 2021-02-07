Воскресный бранч: Алексей Ягудин пригласил жену и дочерей в ресторан

Пара прославленных фигуристов Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина считается одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. Супруги воспитывают двоих дочерей Лизу и Мишель, имена которым дал звездный отец.

Алексей Ягудин обожает свою семью и старается как можно больше времени проводить в окружении жены и дочерей. Эти выходные они провели вместе. Фигурист пригласил Татьяну Тотьмянину, Лизу и Мишель в ресторан на воскресный бранч.

Татьяна Тотьмянина поделилась в Instagram снимком, который был сделан в момент заказа обеденных блюд в заведении.

«Наш воскресный семейный обед», — подписала фигуристка фото.

В кадре Алексей и Татьяна позируют вместе с дочками Мишель и Лизой. Вероятно, из соображений этики фигуристка не стала демонстрировать, что именно ее семья выбрала на обед.

Поклонники звездной семьи поблагодарили Татьяну и Алексея за возможность общения с ними.

«Лиза такая уже взрослая… Все вы большие молодцы», «Замечательная семья», «Какие все красивые», — высказываются в Сети.

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