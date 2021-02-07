«После мероприятия»: Татьяна Навка запечатлелась в кашемировом свитере цвета неотбеленного льна

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка всегда стремится быть на высоте. Даже если речь идет о мероприятии, на которое можно прийти в стиле кэжуал, фигуристка выберет наряд, в котором будет выглядеть стильно и затмит собой других.

Татьяна Навка побывала в Казани, где приняла участие в работе комитета по подготовке к Специальной Олимпиаде, которая пройдет в столице Татарстана с 22 по 28 января 2022 года. Затем чемпионка запечатлелась на фото с организаторами встречи.

«После мероприятия в Казани с президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, главным редактором Vogue Россия Ксенией Соловьевой и моей дорогой подругой, президентом Специальной Олимпиады Ольгой Слуцкер. Спасибо за поддержку в таком прекрасном деле всей Республике Татарстан», — написала Татьяна Навка под фото в Instagram.

Для мероприятия фигуристка выбрала наряд с классическим сочетанием светлого верха и темного низа. Татьяна Навка позирует в черных брюках и кашемировом свитере с высоким горлом сложного цвета «экрю». Этот цвет не выходит из моды и в переводе с французского означает «неотбеленный» или «необработанный». Как правило, такой оттенок выбирают утонченные и романтические натуры.

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