«Настоящий мужчина, истинный джентльмен»: Оля Рапунцель обратилась к сыну сестры

7 февраля исполнилось два года единственному пока сыну экс-участницы реалити-шоу «Дом-2» Алены Рапунцель Богдану. Малыша трогательно поздравила его родная тетя Ольга Рапунцель. Она посвятила Богдану довольно объемную публикацию в Instagram, в которой призналась в любви мальчику и его маме Алене.

«Мой дорогой племяш Богдашка, поздравляю тебя с Днем рождения! Пусть тебе всего 2 года, но ты уже настоящий мужчина, истинный джентльмен. Я желаю тебе расти смелым, отважным, веселым, добрым мальчиком», — написала Ольга Рапунцель.

Она также отметила, что малышу невероятно повезло с мамой, которая окружает сына любовью и делает так, чтобы тот ни в чем не нуждался.

«Аленка, моя сестренка, ты замечательная мамочка, я уверена, что ты воспитаешь достойного мужчину», — добавила экс-участница «Дома-2».

Оля Рапунцель отметила, что это не все, что она хочет сказать сестре и племяннику. Слишком личные фразы Ольга донесет до Алены и Богдана во время праздника, на который звезда телестройки собирается прибыть с мужем и двумя дочками Василисой и Софией.

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