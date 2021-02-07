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«Горячая штучка»: Седокова в леопардовом комбинезоне подразнила изгибами тела и пышным бюстом

Певица выбрала облегающий наряд на тонких бретелях.

«Горячая штучка»: Седокова в леопардовом комбинезоне подразнила изгибами тела и пышным бюстом
Анна Седокова. Фото: instagram.com/annasedokova

На днях Анна Седокова открыла бутик в одном из торговых центров Москвы, где будет продавать вещи своего бренда. В моду певица окунулась давно, а теперь решила активно заниматься этим направлением. Причем, интересные вещи Аня любит не только создавать, но и носить. На этот раз в своем Instagram она опубликовала фото, на которых запечатлелась в леопардовом комбинезоне на тонких бретелях. Фасон наряда позволил артистке в очередной раз показать свою фигуру, подразнив фанатов ее изгибами.

«Шикарная! Как всегда красавица! Горячая штучка!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году 38-летняя Седокова вышла замуж за баскетболиста Яниса Тимму. Для нее этот брак стал третьим, а для спортсмена – вторым. Кадры со свадебной церемонии Седокова показала в своем новом клипе «Привязана к тебе».

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