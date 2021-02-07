«Мой мальчик Тема»: Подольская сравнила свое детское фото со снимком старшего сына

Певица отметила, что мальчик – ее копия, хотя у подписчиков сложилось другое мнение.

Прошлой осенью 38-летняя Наталья Подольская стала мамой во второй раз. Владимиру Преснякову она подарила еще одного сына, которого назвали Ваней. Пара состоит в браке более десяти лет и пять лет назад впервые стала родителями. У них родился сын Артемий. Его снимком Наталья поделилась в своем Instagram, при этом рядом разместила свое детское фото. Певица отметила, насколько сильно они с сыном похожи.

«Мой мальчик Тема», — подписала коллаж Подольская.

Мнения фанатов разделилась. Некоторые отмечали, что Артемий похож на звездную маму, а другие принялись утверждать, что – на папу.

«Папина копия! На папу больше похож! Папин!», — писали пользователи Сети.

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