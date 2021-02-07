«А теперь танцы!»: Лиза Галкина в нежно-розовом платье станцевала для родителей

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина – Лиза – разносторонний ребенок. В свои семь лет она говорит по-французски, поет песни, играет на фортепиано и танцует. Архивное видео, на котором наследницу Примадонны запечатлели в нежно-розовом платье, появилось в одном из фан-аккаунтов девочки в Instagram. Малышка исполняла свой танец, на радость родителям.

«А теперь танцы!», — подписан ролик.

Фанаты, как всегда, оценили старания девочки.

«Маленькая принцесса! Лиза – это сплошной праздник! Умничка», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Лизе и Гарри Галкиным исполнится уже по восемь лет. А Алла Борисовна и Максим отметят 10-летие совместной жизни.

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