«Круто быть молодой мамой»: Алена Рапунцель в пудровом платье из органзы отмечает день рождения сына

Это воскресенье, 7 февраля, особенный день для бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» Алена Рапунцель. Два года исполнилось сыну Алены Богдану, которого она растит одна. Папа мальчика Илья Яббаров не демонстрирует особого желания общаться с наследником.

Алена Рапунцель расстаралась, чтобы Богдан в этот день чувствовал себя самым счастливым. Экс-участница устроила для сына сюрприз.

«Неделю к этому готовилась», — сообщила Алена Рапунцель в сторис Instagram.

Богдан получил в подарок шикарный трехъярусный торт в бело-голубых тонах, от вида которого пришел в восторг. Квартиру Алена украсила несчетным количеством воздушных шаров и надувными игрушками – машинкой, мотоциклом, огромной цифрой «2».

Рапунцель сделала памятное фото вместе с сыном, запечатлевшись в пудровом платье из органзы.

«7.02.2019 родился настоящий богатырь. Я так его ждала, я так всегда мечтала о сыне. С самого детства думала о том, как круто быть молодой мамой», — написала Алена Рапунцель в Instagram.

Она призналась Богдану в любви и пообещала, что ее сын никогда ни в чем не будет нуждаться.

Смотрите также