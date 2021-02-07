«Не все пять лет»: жена Евгения Папунаишвили рассказала, как давно он ей изменяет

Партнер актрисы Екатерины Гусевой по шоу «Танцы со звездами» хореограф Евгений Папунаишвили на днях официально объявил о расставании с женой, стилистом из Италии Салимой Бижабер. Артист сразу предупредил, что не будет давать комментарии по поводу развода, и попросил не задавать ему наводящих вопросов.

Зато Салима была куда как более откровенна, чем ее бывший благоверный. Она рассказала в Instagram, что их брак распался из-за измены Евгения.

«На протяжении 5 лет я боролась за семью ради нашей общей дочки, я закрывала на многое глаза, я прощала, верила и возвращала!» — написала молодая женщина.

В Сети тут же поднялся шум, Евгения Папунаишвили принялись обвинять в многолетней неверности красавице-жене. Салиму же укоряли за ее всепрощение, которое, в итоге, ни к чему не привело. Брюнетка вынуждена была рассказать, когда же случилась измена.

«Давайте не будем придумывать того, чего нет! Ситуация с изменой длилась в последнее время нашей семейной жизни, а не все 5 лет», — написала Салима Бижабер.

Она обратилась к подписчикам с просьбой быть тактичными и не бередить ее рану.

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