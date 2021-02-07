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«Радость и услада глаз»: Королева в дерзком мини поманила изгибами фигуры и шикарным бюстом

Артистка выбрала искрящееся золотистое платье с кистями.

«Радость и услада глаз»: Королева в дерзком мини поманила изгибами фигуры и шикарным бюстом
Наташа Королева. Фото: Global Look Press

В начале января Наташа Королева и Сергей Глушко выпустили совместный трек под названием «Гори, гори». Клип на песню супруги снимали на Занзибаре, где оба снимались в реалити-шоу «Племя». Фанаты пары высоко оценили новое творчество артистки и танцора, именно поэтому в течение небольшого промежутка времени видеоролик набрал миллионные просмотры в Сети.

На одной из фан-страниц певицы в Instagram появился ролик, на кадрах которого Королева готовится выходить на сцену. Артистка выбрала искрящееся золотистое мини-платье с кистями, которые выгодно подчеркнуло все изгибы ее фигуры.

«Умница и красавица! Радость и услада глаз! Вся позитивная, просто супер! Наташа очаровательна!», — писали пользователи Сети.

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