«Она сейчас в больнице»: сын Моргунова уверен, что его умершая почти месяц назад мать жива

Никто не знает, что творится в жизни у наследника.

Сын легендарного актера Евгения Моргунова Антон в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его мать Наталья Николаева жива. При этом внучка актера уже давно сообщила, что бабушка умерла от инсульта. Из жизни женщина, которой было 80 лет, ушла еще 19 января нынешнего года.

«Что вы мне звоните. Она сейчас в больнице». Антон Моргунов

Любопытно, что журналисты программы заметили капли крови на полу в четырехкомнатной квартире Антона Моргунова. Никто не знает, какой жизнью живет этот человек. Общаться с прессой он наотрез отказывается. Добавим, что внучка актера Евгения — профессиональная виолончелистка.

больше по теме Соседи Леонида Куравлева рассказали, с кем общается актер после смерти любимой жены В последние годы он ведет крайне замкнутый образ жизни и не хочет разговаривать с журналистами.

Напомним, что Евгений Моргунов ушел из жизни летом 1999 года. У него случился инсульт. Актер был похоронен на Кунцевском кладбище. Кстати, за год до своей смерти он похоронил сына. Николай, которому было тогда всего 26 лет, угодил в автокатастрофу. Актер места себе не находил после смерти наследника, которого очень сильно любил.

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