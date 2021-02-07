Новый сезон «Жизнь других»: чем интересен старинный Зальцбург
Жанна Бадоева
Звездный гость
Точно не дед: что известно о шестом муже Лолиты
Видео

«Она сейчас в больнице»: сын Моргунова уверен, что его умершая почти месяц назад мать жива

Никто не знает, что творится в жизни у наследника.

«Она сейчас в больнице»: сын Моргунова уверен, что его умершая почти месяц назад мать жива
Евгений Моргунов. Фото: Globallookpress.com

Сын легендарного актера Евгения Моргунова Антон в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что его мать Наталья Николаева жива. При этом внучка актера уже давно сообщила, что бабушка умерла от инсульта. Из жизни женщина, которой было 80 лет, ушла еще 19 января нынешнего года.

Антон Моргунов
Антон Моргунов. Фото: кадр из шоу «Ты не поверишь!»

«Что вы мне звоните. Она сейчас в больнице».

Антон Моргунов

Любопытно, что журналисты программы заметили капли крови на полу в четырехкомнатной квартире Антона Моргунова. Никто не знает, какой жизнью живет этот человек. Общаться с прессой он наотрез отказывается. Добавим, что внучка актера Евгения — профессиональная виолончелистка.

Напомним, что Евгений Моргунов ушел из жизни летом 1999 года. У него случился инсульт. Актер был похоронен на Кунцевском кладбище. Кстати, за год до своей смерти он похоронил сына. Николай, которому было тогда всего 26 лет, угодил в автокатастрофу. Актер места себе не находил после смерти наследника, которого очень сильно любил.

Смотрите также: 

Тэги

Антон МоргуновЕвгений МоргуновНаталья МоргуноваНовости googleПрограмма "Ты не поверишь!"