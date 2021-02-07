«Скоро начну снимать контент покруче»: внучка Долиной объяснила, почему станет популярнее Милохина

Внучка певицы Ларисы Долиной Саша, которой девять лет, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснила, почему станет в будущем популярнее тиктокера Дани Милохина. Девочка успешно учится в театральной школе.

«Недавно я слушала интервью очень популярного тиктокера Дани Милохина. И в общем поняла, что он прокачал свой аккаунт, потому что много сидел в тиктоке. У него не было таких рамок, как у меня. Я продвинусь дальше тиктока, поскольку много в нем не сижу». Саша Миончинская

Как отметила Саша, она лично с Милохиным пока не знакома, но при встрече хочет его впечатлить. «Я скоро начну снимать контент покруче. У меня есть желание стать грандиозной и крутой, но надо много работать. Я стараюсь быть требовательнее к себе. Бабушка говорит, что у меня большой потенциал. Зависть одноклассников меня раньше обижала. Сейчас не обращаю на это внимания», — заметила девочка.

Напомним, что Саша дочь Ангелины Миончинской. Наследница у Долиной родилась в ее первом браке.

Смотрите также: