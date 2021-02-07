«В процессе, как решать конфликтные ситуации»: Мельникова высказалась после слухов о разводе с мужем

Актриса Дарья Мельникова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказалась после слухов, что разводится со своим мужем актером Артуром Смольяниновым.

«В семейной жизни невозможно полностью разобраться в каком-то вопросе. Ты все время натыкаешься на новые уникальные ситуации. Я в процессе, как решать конфликтные ситуации. В эти моменты ухожу на какие-нибудь мероприятия. У нас с мужем все в порядке, все хорошо». Дарья Мельникова

Как отметила звезда, сейчас все силы она бросила на воспитание младшего сына от Смольянинова Марка. При этом она успевает еще и сниматься в фильмах. «Когда меня нет дома, то бабушки, няни помогают. Вся тяжелая артиллерия работает», — сказала она.

Дарья Мельникова и Артур Смольянинов сыграли свадьбу в 2013 году. В 2015 году она родила от актера сына Артура. Чуть больше двух лет назад на свет появился их второй наследник.

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