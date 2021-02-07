«Очень избирателен»: Киркоров объяснил, почему никого не взял на место уволенной домработницы Люси

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что никого не взял на место уволенной им ранее домработницы Людмилы Дородновой, которая порядка двадцати лет верой и правдой служила ему.

«Ей дали солидную сумму денег при увольнении, которая обеспечит ее жизнь на ближайшие десять лет. Такая сумма денег на дороге не валяется, поверьте мне. У нее есть замечательные племянницы, подруги. У нее есть с кем общаться. Она не будет одна». Филипп Киркоров

Как отметил Киркоров, на место уволенной Люси, как ее все называли, он никого не взял. «Я очень избирателен. Я практически никого не пускаю в свой мир. Ко мне попасть в команду и в мой круг людей сегодня невозможно. Я пользуюсь старыми людьми и связями», — заявил поп-король.

Ранее на шоу «Звезды сошлись» Людмила Дороднова отмечала, что не очень хорошо рассталась с Киркоровым. Правда, позже она забрала свои слова назад и больше о музыканте с журналистами говорить не хочет.

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