«Утрачено около 80% всех костюмов»: муж Гришаевой оценил последствия пожара в театре

Как отметил режиссер Александр Нестеров, он верит в помощь добрых и отзывчивых людей.

Муж актрисы Нонны Гришаевой режиссер Александр Нестеров в эфире программы «Ты не поверишь!» оценил последствия пожара в московском театре юного зрителя, где руководителем трудится его супруга.

«Утрачено около 80 процентов всех костюмов. Около 20-30 процентов декораций к спектаклям. Малый зал сгорел. Студия с дорогостоящим оборудованием сильно пострадала. Возможно, именно там был источник пожара. Я не верю в поджог, хотя не специалист. Мне сложно говорить. Возможно, была неисправность в системе пожаротушения. Большое счастье, что выжили все люди. Главное, что никто не погиб. Все наши мысли, как можно скорее восстановить костюмы. Будем верить в помощь добрых людей». Александр Нестеров

Сама Нонна Гришаева отметила, что пока до конца не понимает масштаб бедствия. «Случился сильный пожар. Пока не понимаем, какой будет окончательная сумма ущерба», — заявила актриса.

Напомним, что пожар в московском Театре юного зрителя случился в конце января. Только по счастливой случайности не погибли люди.

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