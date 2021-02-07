«Зажать и не отпускать»: Михалкова показала повзрослевшего сына от Гигинеишвили

Надежда Михалкова и Резо Гигинеишвили расстались несколько лет назад. 34-летняя актриса воспитывает дочь и сына от известного режиссера. Старшей Нине уже 9 лет, а младшему Ивану – 7. Снимком с ним Надежда поделилась в своем Instagram.

«Зажать и не отпускать», — подписала фото Михалкова.

Фанаты отметили, что Ваня очень похож на папу.

«Вы настоящая, это такая редкость! Какие классные! Роднули!», — писали пользователи Сети.

Недавно Надежда Михалкова получила статуэтку «Золотого орла». Награды она была удостоена за короткометражку, которую сняла сама, – One Mango, please.

Напомним, что прошлой осенью 34-летняя Михалкова участвовала в шоу «Ледниковый период». Правда, ей первой из всех участников пришлось покинуть проект.

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