Продукты, шампанское и конфеты: Лиза и Гарри Галкины разнесли подарки жителям деревни Грязь

Раньше этим занималась лично Примадонна, но пока она боится коронавируса.

Одна из жительниц деревни Грязь в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала, что дети певицы Аллы Пугачевой Лиза и Гарри Галкины в новогодние праздники лично разносили подарки соседям. Раньше этим занималась сама Примадонна, но пока она боится коронавируса и из дома без особой надобности не выходит.

«Ее я не видела, а только детишек. Они поздравления всегда раздают. Дай бог им здоровья. Они продукты подарили, шампанское и конфеты», — заметила довольная женщина.

Между тем экс-солистка группы «Пропаганда» Виктория Воронина, которая живет в Нью-Йорке, заявила, что находится на постоянной связи с Примадонной. «Я не люблю злоупотреблять ее аудиенцией. Она прекрасно выглядит. Заказала у меня песню. Она свои задачи мне как автору и композитору озвучила. Мы обсудили творческие идеи и сказали друг другу до скорой встречи», — заметила исполнительница.

Напомним, что Алла Пугачева в деревне Грязь живет с мужем Максимом Галкиным. Несколько лет назад юморист построил здесь шикарный замок.

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