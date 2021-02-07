«Какая секси!»: Дубцова заворожила эффектным кадром, отбросив с полнотелых бедер полы халатика

Ирина Дубцова решила себе устроить мини-отпуск и провела выходные в роскошном отеле. Из своего люксового номера звезда сделала несколько эффектных фотокадров, обнародовав их в личном блоге.

Певица запечатлелась в кровати на фоне панорамного окна. Из одежды на ней оказался только лишь банный махровый халат. Ради красивого фотокадра Ирина вытянула изящно ноги и распахнула полы своего одеяния, обнажив женственные лодыжки и бедра.

«Какая секси!», «Ирочка, как вы похудели и похорошели в последнее время, невероятно», «Просто великолепная, очень красивые ноги», «Какая женственная и нежная», «Ваша энергия женственности чувствуется даже по фото», «Красотка редкая», — восхитились фолловеры в комментариях.

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