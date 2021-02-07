Гузеева блеснула «ложбинкой греха», выбрав классический костюм

Накануне Константин Эрнст отметил свой день рождения. Ему исполнилось 60 лет. Поздравили медиаменеджера многие звезды, среди которых была и телеведущая Лариса Гузеева. В своем Instagram она опубликовала совместное фото, но комментарии к нему отключила.

«С Днем рождения! Успехов! Счастья! Творчества!», — написала телеведущая.

Гузеева запечатлелась в классическом костюме – белая блуза с откровенным декольте и черный жакет, украшенный объемной брошью. Образ она завершила массивными серьгами и ярким макияжем с красной помадой.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Гузеева вновь вернется в кино. 61-летняя телеведущая сыграет главную роль в фильме Валерии Гай-Германики – «Жанна».

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