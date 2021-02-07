«Квартиру вместе строили»: отец Фролова объяснил, как 20 миллионов рублей сына оказались у Началовой

По словам мужчины, он старается не лезть «во всю эту кутерьму».

Отец хоккеиста Александра Фролова в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ объяснил, как 20 миллионов рублей его сына оказались у певицы Юлии Началовой.

«Деньги он ей дал на ремонт квартиры. Концерт, о котором все говорят, отдельно оплачивал. Квартиру вместе строили. У Юли денег на ремонт не было. Там стоимость ремонта, как стоимость квартиры. Я не лезу в эту кутерьму. Могу только посоветовать ему. Пусть сами решают». Александр Фролов-старший

Как отметил Александр Фролов-старший, его сын живет в Америке. «Они с другом открыли частную школу. Только начали работать. Что получится – непонятно. Высокие заработки у него были давно. Сейчас уже ничего нет. Сейчас надо работать и зарабатывать, чтобы жить. Он всю жизнь молодую положил на хоккейную карьеру. Не так давно женился. Жену Саши зовут Анна. Она украинка. Тихая и спокойная жизнь сейчас у него. Пока детей у них нет», — заявил отец хоккеиста.

Напомним, что в свое время возлюбленный покойной певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов дал ей 20 миллионов рублей. Взамен она переписала на него половину своей квартиры, стоимость которой составляет сто миллионов рублей. Деньги звезда вложила в свой сольный концерт.

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