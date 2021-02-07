«Его юристы поторапливают продать квартиру и с ним поделиться»: отец Началовой о Фролове

Отец покойной певицы Юлии Началовой Виктор в эфире программы «Ты не поверишь!» высказался о скандале вокруг квартиры своей дочери.

«Юля — светлый и талантливый человек. Мы такие вещи классные с ней делали. Ее светлый образ останется навсегда в наших сердцах. Ее дочь Вера сейчас живет с нами. Она выросла. Ростом больше мамы. Хорошая и классная девчонка. Она поет хорошо. Как Юля подписала документ на квартиру — понять не могу. Там было какое-то психологическое влияние. Его юристы поторапливают продать квартиру и с ним поделиться. Вот такой благородный человек Фролов. Вера потеряла маму и еще полквартиры теперь отнимают. Да, он помог с концертом, но не помогал бы. Противно все это». Виктор Началов

Как отметили пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева, всю прошлую осень из квартиры вывозились вещи. «Продажа будут длиться долго и большой вопрос, кто туда вообще заедет. Это накладывает свой отпечаток тоже. Мне бы хотелось, чтобы Фролов претендовал на 20 миллионов рублей, а ни копейкой больше. Я лично не видела двадцати миллионов, которые он дал Юле. Но я не каждый день была с ней», — заявила Исаева.

Напомним, что в свое время возлюбленный Началовой хоккеист Фролов дал ей 20 миллионов рублей. Взамен она переписала на него половину своей квартиры, стоимость которой составляет сто миллионов рублей. Деньги звезда вложила в свой сольный концерт.

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