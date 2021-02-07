«Вот это ноги!»: участница «Танцев со звездами» Студилина блеснула аппетитными бедрами

С начала января стартовал новый сезон популярного шоу «Танцы со звездами». В этом году на паркете появились блогер Дава, актрисы Катерина Шпица и Екатерина Гусева, а также Янина Студилина. Напарником последней является профессиональный хореограф Денис Тагинцев. Ранее блондинка рассказывала о том, что за время выступлений не позволяет себе даже бокал алкоголя. В преддверии очередного выпуска Студилина опубликовала в своем Instagram короткий видеоролик, на котором предстала в ярком платье, украшенном крупными камнями.

«Шикарная! Вот это ноги! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Ранее стало известно, что дизайном нарядов для участников проекта занимается модельер Игорь Чапурин. На разработку того или иного костюма у него уходит несколько дней.

Напомним, что уже в ближайшем выпуске, 7 февраля, проект покинут несколько пар участников.

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